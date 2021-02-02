Общество

Более 3200 человек сделали первую прививку от COVID-19 в Псковской области

3260 человек поставили первую прививку от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лист ожидания составляет еще порядка 1,5 тысяч желающих только в Пскове, отметил глава региона.

«Вакцинация - общая и важная задача в борьбе с коронавирусом», - добавил Михаил Ведерников и напомнил, что эффективность вакцины «Спутник V» выше других аналогов в мире.