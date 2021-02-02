Общество

Псковичи простились с директором школы №47 Андреем Мануйловым

В среду, 3 февраля, в церкви Успения с Полонища прошло отпевание скончавшегося директора школы №47 Андрея Мануйлова. Проститься с ним пришли городские власти, коллеги, ученики и родственники.

Смотрите также Скончался директор псковской школы №47

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, псковичи возложили цветы к гробу Андрея Мануйлова и поставили свечи за упокой усопшего.

Напомним, Андрей Евгеньевич Мануйлов родился 9 июня 1960 года в городе Луга Ленинградской области в семье служащего. С 1977 по 1982 год учился в Псковском государственном педагогическом институте им. С. М. Кирова по специальности «учитель истории, обществознания, английского языка». Свою педагогическую деятельность начал, еще будучи студентом, в Верхнемостинской средней школе Порховского района.

15 августа 2006 года Андрей Евгеньевич Мануйлов назначен директором средней общеобразовательной школы №47.

Являлся призером и лауреатом многих российских профессиональных конкурсов. Его педагогический стаж составлял 29 лет. Скончался 1 февраля 2021 года.