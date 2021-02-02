Общество

Вера Емельянова заявила о неравномерности прививочной кампании от COVID-19 в Псковской области

Вопросы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в среду, 3 февраля, рассмотрены на совещании с главными врачами районных и межрайонных больниц, которое в режиме видео-конференц-связи провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В обсуждении приняли участие представители региональных комитетов по здравоохранению, образованию и социальной защите, а также руководство Псковской городской поликлиники и государственного предприятия «Фармация».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, вице-губернатор напомнила, что массовая прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции стартовала в Псковской области в январе. В настоящее время в регион поступило и распределено между муниципалитетами в общей сложности 8,4 тысячи доз вакцины. Еще около 8 тысяч штук препарата регион получит на этой неделе, сообщила директор компании «Фармация» Наталия Иванова.

Для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции в Псковской области развернуто 23 мобильных пункта. Все они оснащены необходимым оборудованием, в том числе морозильными камерами для хранения препарата.

Вместе с тем Вера Емельянова обратила внимание на неравномерность развернутой прививочной кампании, несмотря на то, что в каждом муниципалитете имеются все необходимые для этого ресурсы. В связи с этим она призвала руководство районных и межрайонных больниц и поликлиник нарастить темпы вакцинации граждан и максимально усилить информационную работу с населением. В первую очередь, речь идет о тех категориях граждан, которые находятся в зоне риска по заболеванию COVID-19 - людях старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

«Очень важно, чтобы прививочная кампания в регионе проходила оперативно - это позволит сократить заболеваемость инфекцией. Стоит также позаботиться о комфорте граждан, нуждающихся в вакцине», - сказала Вера Емельянова. В связи с этим вице-губернатор поручила руководству регионального комитета по здравоохранению организовать в медицинских учреждениях области работу с населением максимально эффективно.

В частности, необходимо продолжать вакцинацию на местах по предварительной записи, приглашать на прививку граждан, состоящих на медицинском учете и подлежащих диспансеризации в текущем году, а также активнее внедрять выездные формы взаимодействия с организациями социальной направленности, учреждениями образования и предприятиями в сфере услуг.

Для расширения возможности вакцинации от новой коронавирусной инфекции вне стационара в феврале в районные учреждения здравоохранения будут дополнительно распределены еще 20 переносных морозильных камер, которые можно перевозить в мобильных ФАПах, добавила и. о. председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рогозина.

В продолжение совещания руководители всех муниципальных учреждений здравоохранения доложили о проведенной работе по организации массовой вакцинации населения.

Напомним, для организации вакцинации проводится предварительная запись, которая осуществляется через номер единой службы «122» с перенаправлением в медучреждения региона, колл-центры поликлиник, через обращение на сайте «Госуслуги», посредством личного посещения лечебного учреждения.