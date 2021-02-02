Общество

Александр Нестерук указал на двоякость заболеваемости коронавирусом в Псковской области

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук отметил двоякость заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Нестерук обратил внимание, что за последние пять недель уровень заболеваемости в регионе снизился более чем в три раза. Но по уровню заболеваемости в относительных цифрах Псковская область занимает 11 место в России.

Тем не менее руководитель областного Роспотребнадзора согласился с предложением главы региона Михаила Ведерникова ослабить ряд действующих ограничений.

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Всего с начала пандемии в Псковской области произошла 71 вспышка коронавируса, 69 из них сняли с контроля. В настоящее время активными остаются два очага коронавируса — в Дедовичской районной больнице и в детском саду в Новосокольниках.