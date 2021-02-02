Общество

К госпитализации пожилых псковичей с признаками COVID-19 предлагают подходить более жестко

Исполняющая обязанности председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина предложила более жестко подходить к госпитализации пожилых граждан с признаками COVID-19. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Следовало бы более жестко подходить к госпитализации этих пациентов, вплоть до превентивной госпитализации даже с минимальными клиническими проявлениями заболевания», - сказала Надежда Рагозина.

«Вопрос обязательной госпитализации пожилого населения обсудим по результатам рассмотрения доклада о причинах смертности», - ответил губернатор Михаил Ведерников.

Также Надежда Рагозина сообщила, что в настоящее время регистрируются те смертельные исходы от коронавируса, которые наступили в ноябре и декабре, когда наблюдался подъем заболеваемости.

В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук призвал уделять пожилым людям особое внимание при вакцинации от коронавируса. «Из листов ожидания выбрать лиц от 60 и старше и начать вакцинацию с них, - сказал он. - Сделать акцент на этой группе населения».

Губернатор Михаил Ведерников согласился с его предложением и попросил областной комитет по здравоохранению учесть это и подготовить соответствующие рекомендации для медицинских учреждений.