Общество

97 чиновников за год оштрафованы за нарушения госзаказа в Псковской области

97 чиновников оштрафованы за нарушения госзаказа в Псковской области в 2020 году. Об этом рассказала руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец на пресс-конференции 3 февраля в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

В ответ на вопрос, кто чаще нарушает законодательство – чиновники или бизнес, Ольга Милонаец констатировала, что это чиновники. По ее словам, штрафы очень чувствительные, бизнес более болезненно реагирует и старается урегулировать все вопросы, как можно быстрее.

«Бизнес нарушает меньше, реагирует быстрее», - резюмировала Ольга Милонаец.