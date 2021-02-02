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Общество

Почти две тысячи псковичей записались на вакцинацию от коронавируса через колл-центр

03.02.2021 15:52|ПсковКомментариев: 1

1809 псковичей записались на вакцинацию от коронавируса через колл-центр. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящее время в листе ожидания находятся 615 человек. Через электронный календарь записались на вакцинацию 410 жителей областного центра, из которых 120 еще ожидают вакцинации, отметила Галина Неваленная.

Главный врач рассказала, что поликлиника получила вакцину на 2142 человека, запросили еще 400 доз на четверг и пятницу.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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