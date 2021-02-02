Общество

Первые 16 пациентов лечатся в новой детской инфекционной больнице в Пскове

Первые 16 пациентов лечатся в детском отделении Псковской областной инфекционной больницы в Пскове. Об этом сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Анастасия Повторейко рассказала, что среди первых пациентов только у трех имеется подтвержденный COVID-19. У остальных - преимущественно инфекционные патологии.

Напомним, прием детей в медучреждения начался с 1 февраля. Также началась активная работа в колл-центре, который находится в детском отделении, отметила Анастасия Повторейко. «Налаживается обратная связь, это достаточно хороший опыт, - сообщила она. - Значимых проблем нет, все в рабочем порядке».