Общество

Названы условия работы аквапарка в Пскове

Начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова озвучила условия, при которых разрешат работу аквапарка в Пскове. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Аквапарк «Акваполис». Фото: группа аквапарка в социальной сети «ВКонтакте»

«Предлагается возобновить деятельность аквапарков на следующих условиях: владельцем аквапарка должен быть организован отдельный вход в аквапарк, не со стороны торгово-развлекательного центра, - отметила Наталья Волкова. - Должны выполняться рекомендации Роспотребнадзора РФ, в частности, доступ посетителей в аквапарк должен осуществляться исходя из 50-процентной вместимости объекта».

Кроме того, должны соблюдаться масочный режим и социальная дистанция 1,5 метра в раздевалках, холлах и на стойке регистрации. Должна проводится термометрия работников и посетителей.

«Напитки и пищевая продукция посетителям должны предоставляться только в промышленной упаковке. Употребление посетителями принесенной пищевой продукции должно быть запрещено», - пояснила Наталья Волкова.

Также Наталья Волкова обратила внимание, что в Псковской области отменят обязанность для работодателей по переводу 30% сотрудников на дистанционную работу. Такая мера будет рекомендательной.

При проведении экскурсий в помещениях увеличат допустимое количество участников экскурсий с 5 до 25 человек. А при проведении концертов, театрально-зрелищных мероприятий количество зрителей увеличат с 25% до 50% от общего количества посадочных мест в зрительном или концертных залах.

Соответствующие изменения внесут в указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Изменения вступят в силу с 4 февраля.

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Кроме того, с 10 февраля режим самоизоляции для граждан старше 65 лет из обязательного переведут в рекомендательный. «Соответственно, выданные ранее больничные листки для работающих граждан этого возраста будут действовать по 9 февраля включительно», - сказала Наталья Волкова.

С 10 февраля работающих граждан старше 65 лет могут переводить на дистанционный режим работы. «Им может быть оформлен отпуск или больничный лист при наличии медицинских противопоказаний», - добавила Наталья Волкова.