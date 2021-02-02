Общество

Более 30 млн рублей госпошлины оплатили клиенты отделений псковского МФЦ через Сбербанк

Более 30 млн рублей государственной пошлины оплатили клиенты отделений МФЦ Псковской области через Сбербанк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Год назад Сбербанк запустил услугу безналичной оплаты госпошлин в окнах приема заявителей 24 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Псковской области. Проект позволяет посетителю оплачивать государственную пошлину за услуги центра одновременно с обращением.

Сбербанк стал первым банком в Псковской области, который предложил МФЦ такой сервис, подключив операционные окна к системе платежных сервисов и эквайринга банка. Отмечается, что это упрощает процедуру проведения платежа, так как плательщику не нужно самостоятельно вбивать реквизиты бюджетополучателя. Оплатить госпошлину можно как при помощи банковской карты, так и с использованием бесконтактных технологий Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, позволяющих совершать платежи смартфонами и другими устройствами с NFC-технологией.

«В 2020 году Северо-Западный банк ПАО Сбербанк оборудовал терминалами оплаты многофункциональные центры в восьми регионах СЗФО. Это востребованный сервис, так как сегодня более 20 госуслуг требуют госпошлину. Только в Псковской области за прошедший год проведено 35 тысяч таких операций. Лидируют по количеству транзакций в МФЦ налоги, штрафы, госпошлины за услуги Росреестра, выдачу и замену паспортов и водительских удостоверений», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.