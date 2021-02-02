Общество

Осужденным псковичам рассказали, как правильно расплачиваться с долгами

Зачастую осужденные должники сталкиваются с непонятной для них информацией, содержащейся в исполнительных документах. Частые вопросы, касающиеся взыскания задолженности, послужили для сотрудников уголовно-исполнительной инспекции поводом для организации совместной встречи осужденных со специалистом УФССП по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, на встреча судебный пристав-исполнитель Анастасия Кислова ответила на наиболее частые вопросы, возникающие у осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

«Встречи такого рода положительно сказываются на отношении осужденных к долговым обязательствам. А компенсация вреда потерпевшим - это значимый показатель исправления и профилактики повторных преступлений», - отметила начальник отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера УИИ УФСИН России по Псковской области Мария Цебро.

Добавим, всего на учете в филиале состоит 62 осужденных, имеющих непогашенную задолженность по тем или иным исполнительным требованиям, включая выплаты по алиментам.