Общество

Как проводился крестный ход в Пскове во время Первой мировой войны, рассказали архивисты

В январе 1915 года совершался крестный ход из Мирожского монастыря «на реку Великую для водоосвящения». Решением временно исполняющего должность начальника гарнизона в нем задействовали военных, рассказал на своих страницах в соцсетях Государственный архив Псковской области.



Фото из госархива Псковской области

«По пути следования крестного хода от ворот монастыря до иордани построить 4 роты 52-го пехотного запасного батальона с хором музыки под общим командованием офицера по назначению командира батальона. Во время прохождения крестного хода войскам держать на караул, а музыке играть «Молитву». Наряду прибыть к 11 часам утра и быть в шинелях в рукава с винтовками», - процитировали специалисты госархива приказ №3 по Псковскому гарнизону.

Согласно документу, на водоосвящении обязали присутствовать всех начальников отдельных частей и свободных от службы штаб- и обер-офицеров. В помощь полицмейстеру при этом назначили 100 ратников без ружей, которым приказали прибыть к воротам Мирожского монастыря к 11 часам утра.

«Казалось бы, обычный приказ. Но сколько в нем деталей, столь интересных для историков и краеведов», - подчеркнули в госархиве региона.