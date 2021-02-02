Общество

В Псковской области расширят перечень тестируемых на СOVID-19

В Псковской области будет расширен перечень категорий тестируемых на СOVID-19. В список включат пациентов с клиническими проявлениями острого респираторного заболевания при наличии любого хронического заболевания. Кроме того, будет изменена маршрутизация по тестированию с целью оптимизации нагрузки на медицинские учреждения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, расширение перечня обсуждалось сегодня, 3 февраля, на расширенном заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.

И.о. председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина проинформировала, что в регионе наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«Соответственно уменьшается число больных, подлежащих госпитализации. Это позволяет часть дополнительного коечного фонда, задействованного для лечения пациентов с COVID-19, возвращать к плановой работе, а также более обстоятельно заниматься лечением пациентов с коронавирусом старшего возраста», - отметила она.

Надежда Рогозина призвала коллег из областных и районных медицинских учреждений госпитализировать всех граждан старше 65 лет с симптомами заражения новой коронавирусной инфекцией для наблюдения за течением болезни в стационарном режиме. Плановая помощь пациентам также должна оказываться своевременно и в полном объеме, добавила она.