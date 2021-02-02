Общество

Гдовское райпо решило поддержать медиков продуктами

Псковский волонтерский центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского продолжает оказывать помощь жителям области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, в Гдовском районе обеспечение питанием сотрудников поста скорой помощи взяло на себя райпо. Ежедневно работники собирают и доставляют медикам продуктовые наборы, цена каждого в среднем - 200 рублей.

«Продуктовые наборы каждый день нам собирать несложно. Делаем это от чистого сердца. И это самая малая часть той благодарности нашим медикам, какой они достойны», – прокомментировал председатель Гдовского райпо Василий Чумаков.

Фельдшеры и водители гдовского поста Псковской станции скорой медицинской помощи благодарят Василия Чумакова, руководителя ООО «МК Гдовский» Людмилу Косенкову и всех, кто весь январь готовил и каждое утро доставлял в больницу продуктовые наборы.

«Для нас это было полной неожиданностью, не привыкли мы к таким проявлениям благодарности за наш труд и к такой поддержке, – призналась старший фельдшер Елена Кавецкая. – Бывает, что мы во время дежурства на посту не появляемся, всегда в дороге. И продуктовые наборы, которые нам доставляют каждое утро – это хорошая поддержка. В дороге в любой момент перекусить можно. Это очень помогает организму продержаться при таких нагрузках. И настроение улучшает, конечно. Спасибо за заботу».