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Есть перед сном и не толстеть можно – диетолог

Есть перед сном и не толстеть можно, если выполнять одно простое правило. Его в интервью радио Sputnik озвучил врач-терапевт и диетолог Филипп Кузьменко, пишет РИА Новости.

Чтобы поддерживать хорошую форму, нужно контролировать суточную норму потребления калорий. Ее размер можно узнать, проконсультировавшись со специалистом. При этом не важно, в какое время суток вы будете съедать продукты, в которых содержатся необходимые вам калории, пояснил врач.

«Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье. Если вам комфортно весь день проходить с чувством сытости, то свой калораж можно равномерно распределить на весь день», – рассказал Кузьменко.

Какой режим питания выбрать, зависит от индивидуальных особенностей организма. Каждый должен подобрать то, что подходит лично ему, посоветовал диетолог.

«Если вы плохо спите на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте», – подчеркнул Кузьменко.

Каких-то точных цифр в этом вопросе быть не может, конкретные показатели будут только путать человека. Он должен сам индивидуально определить тот режим питания, при котором будет чувствовать себя комфортно, отметил врач.