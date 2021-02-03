Своими действиями Джумаев навредил чеченскому народу – Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный» заявил, что уроженец республики Сайд-Мухаммад Джумаев, арестованный за драку с сотрудниками спецназа ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, своими действиями навредил чеченскому народу, передает РБК.
«Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», - заявил Кадыров, отметив, что отстаивающий свои убеждения человек не должен прятаться после совершения противоправных действий, а должен отвечать за них.
Кадыров утверждает, что в Чеченской республике никто не поддерживает оппозиционера Алексея Навального, поскольку «ни один уважающий себя чеченец не пойдет за человеком, открыто поддерживающим чуждые, абсолютно не приемлемые для нашего общества ценности».
После несогласованных митингов 23 января в интернете распространилось видео, на котором молодой человек дерется с сотрудниками ОМОНа на Пушкинской площади в Москве. После этого депутат от Чечни Адам Делимханов обратился к мужчине и призвал его выйти на связь, отметив, что если Джумаев не поддерживает взгляды сторонников Навального, то ему помогут.
Спустя несколько дней Джумаев был задержан в Псковской области. Он намеревался пересечь границу и уйти лесами в Латвию.
Позже стало известно, что он признал свою вину. Пресненский суд Москвы санкционировал арест уроженца Чечни Сайда-Мухаммада Джумаева и заключил его под стражу до 23 марта.