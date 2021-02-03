Общество

Своими действиями Джумаев навредил чеченскому народу – Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный» заявил, что уроженец республики Сайд-Мухаммад Джумаев, арестованный за драку с сотрудниками спецназа ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, своими действиями навредил чеченскому народу, передает РБК.

«Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», - заявил Кадыров, отметив, что отстаивающий свои убеждения человек не должен прятаться после совершения противоправных действий, а должен отвечать за них.

Кадыров утверждает, что в Чеченской республике никто не поддерживает оппозиционера Алексея Навального, поскольку «ни один уважающий себя чеченец не пойдет за человеком, открыто поддерживающим чуждые, абсолютно не приемлемые для нашего общества ценности».

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После несогласованных митингов 23 января в интернете распространилось видео, на котором молодой человек дерется с сотрудниками ОМОНа на Пушкинской площади в Москве. После этого депутат от Чечни Адам Делимханов обратился к мужчине и призвал его выйти на связь, отметив, что если Джумаев не поддерживает взгляды сторонников Навального, то ему помогут.

Спустя несколько дней Джумаев был задержан в Псковской области. Он намеревался пересечь границу и уйти лесами в Латвию.

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Позже стало известно, что он признал свою вину. Пресненский суд Москвы санкционировал арест уроженца Чечни Сайда-Мухаммада Джумаева и заключил его под стражу до 23 марта.