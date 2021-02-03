Общество

Самолет Москва - Псков из-за непогоды приземлился в Пулково

Самолет Москва - Псков не долетел до места назначения из-за непогоды. Как сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, по расписанию вылет был запланирован на 22.50, а в Пскове самолет должен был приземлиться в 00.10. Он вылетел из аэропорта с задержкой на час.

В районе Великих Лук экипаж запросил данные метеоусловий в аэропорту города Пскова. Сильный боковой ветер и снежные заряды не позволили самолету приземлиться. Командир судна принял решение уйти на запасной аэродром в Пулково.

Все пассажиры были размещены в гостинице. В 9.30 самолет вылетел в Псков