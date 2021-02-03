Общество

Левая коалиция в Госдуме решила добиваться упразднения ПФР

Объединение лево-патриотических сил в Госдуме будет добиваться возврата к прежнему пенсионному возрасту и солидарной пенсионной системе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

«В первую очередь, мы будем добиваться возврата прежнего пенсионного возраста, а также ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Страховой и накопительный принципы не оправдали себя, поэтому надо вернуться к солидарной пенсионной системе и выплачивать пенсии напрямую из бюджета. Только так можно гарантировать россиянам достойную старость. Солидарная пенсионная система отвечает "Принципам правды, патриотизма и справедливости", отраженным в Манифесте об объединении наших партий», – сказал он.

Глава партии подчеркнул, что переход к солидарной пенсионной системе позволит срезать все непрофильные расходы. «ПФР тратит средства очень непрозрачно: деньги уходят на шикарные здания, раздутый штат, астрономические зарплаты топ-менеджерам, а также оплату услуг пиарщиков, которые должны оправдывать этот праздник жизни для всех, кто присосался к пенсионной системе. При этом ПФР ежегодно не хватает порядка 3 трлн. рублей на выплату пенсий и пособий», – напомнил он.

«В Думе мы будем добиваться переключения в бюджет пенсионных взносов и выплаты пенсии напрямую из бюджета. При этом размер будущей пенсии должен рассчитываться на основании трех простых параметров: зарплаты, условий труда и трудового стажа. А размер пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума. Отдельно хочу напомнить, что минимальная стоимость месячной потребительской корзины наша партия рассчитала на уровне 31 тысячи рублей еще на конец 2019 года, и наши выводы подтвердили эксперты РАН», – сказал Сергей Миронов.