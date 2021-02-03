Общество

Повторная приемка сквера Энтузиастов в Пскове пройдет в первой половине февраля

Повторная приемка сквера между улицами Труда и Энтузиастов в Пскове запланирована на первую половину февраля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова со ссылкой на управление городского хозяйства.

Ранее парк не прошел приемку из-за неустановленных мусорных урн и необустроенных велодорожек, как указано в муниципальном контракте. Срыв сроков подрядчик объяснил проблемами с поставщиками, вызванными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Добавим, парк на проспекте Энтузиастов уже много лет требовал обновления, но дело сдвинулось с места только в 2017 году, когда жители этого микрорайона подали заявку в управление городского хозяйства о включении этого объекта в программу «Формирование комфортной городской среды».

Работы по реконструкции сквера были разбиты на два основных этапа. Первым этапом стало устройство наружного освещения. Это произошло в 2019 году, всего было установлено 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 млн рублей. Подрядчиком по проведению работ выступило ООО «Псковсвязьстрой».

В 2020 году уже другая подрядная организация - «Строительно-монтажное управление-17» - выполнила дальнейшие работы по благоустройству территории.