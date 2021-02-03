Общество

Акцию «Розовая ленточка» провели для женщин-преступниц в Псковской области

Осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительных учреждениях в Псковской области, присоединились к международной акции «Розовая ленточка» в рамках всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСИН, акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы.

Так, в ИК-2 и отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 с осужденными женщинами провели социально-психологические тренинги и викторины, направленные на своевременную диагностику и профилактику рака молочной железы. «В ходе бесед женщины много дискутировали и разбирали жизненные ситуации, обсуждали причины возникновения заболевания и методы профилактики», - рассказали в пресс-службе.

Также в учреждениях организовали конкурсы рисунков и плакатов «Что такое рак?» на тему борьбы с раком молочной железы.

«Главная цель проведения данных мероприятий с осужденными женщинами - повышение осведомленности об этом коварном заболевании, привлечение внимания к его предотвращению, своевременному выявлению и лечению», - подчеркнул начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.