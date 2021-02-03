Общество

Подрядчика на строительство здания в парке «Россия - моя история» ищут в Пскове

Областное управление капитального строительства заказало строительство здания под организацию выставочного пространства исторического парка «Россия - моя история». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, объект будет возведен на Кузбасской Дивизии в Пскове (земельный участок с КН 60:27:0000000:4456).

Начальная цена контракта составляет 238 млн 286 тыс. 928,41 руб.

Работы должны быть выполнены в соответствии с подготовленной в 2020 году проектной документацией. Ее разработало ООО «Группа "Спектр"», имеющее положительное заключение Госэкспертизы № 60-1-1-3-034591-2020 от 28 июля 2020 года.

Заявки на участие в аукционе принимают до 11 февраля. Дата окончания работ - до 30 сентября 2021 года.