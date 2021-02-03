Общество

Дегустация продукции Гдовского райпо прошла в облсовпрофе

В Псковском областном совете профсоюзов состоялась дегустация продукции Гдовского райпо. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, сегодня, 4 февраля, посетителям была предложена выпечка, несколько видов хлебо-булочной продукции, различные полуфабрикаты, в том числе голубцы и котлеты, а также кондитерские изделия. Понравившуюся продукцию гости дегустации смогли сразу приобрести.

«Мы плодотворно и плотно сотрудничаем с Гдовским райпо по профсоюзной линии, и сейчас предприятие устроило для нас такую интересную и вкусную дегустацию. Возможно, в будущем, после обсуждения формата и снятия ограничительных мер, мы попробуем провести такие мероприятия в массовом масштабе», – отметил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.