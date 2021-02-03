Общество

Фруктовые воды и оркестр: архивисты рассказали, каким был ресторан в Великих Луках 100 лет назад

Струнный оркестр играл в обеденное время в ресторане-кафе в Великих Луках в 1920-х годах. Об этом рассказал Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Источник: Государственный архив Псковской области

Заведение располагалось на углу улиц Карла Либкнехта и Некрасовской (на карте современного города - улица Некрасова).

«Ежедневно там предлагались "закуски, обеды, ужины, чай, кофе, какао и фруктовые воды". В помещениях стояли три бильярдных стола. А во время обеда играл струнный оркестр», - добавили архивисты.