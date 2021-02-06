Общество

В счастливые приметы перед собеседованием верят 12% россиян

Отправляясь на собеседование, каждый восьмой россиянин обязательно соблюдает ритуалы на удачу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

12% россиян перед собеседованием стараются следовать ритуалам, которые приносят удачу. Чаще всего соискатели рассказывали о приметах, связанных с внешним видом. Так, многие кандидаты надевают на собеседование только ту одежду, в которой однажды они уже добивались успеха. В дело идут также счастливые украшения или часы (и последние абсолютно не лишние, т.к. опоздание может всерьез ударить по вашей репутации). Россияне чистят обувь до идеального блеска, перед собеседованием моют голову (и то, и другое не помешало бы делать каждому соискателю). Кто-то молится или произносит вслух фразы, типа «Ни пуха, ни пера», «Мне тебя обещали». Россияне верят, что перед собеседованием нужно улыбнуться и подмигнуть себе в зеркале (и это не лишено смысла, т.к. оптимистичный настрой крайне важен). Некоторых кандидатов успокаивает наличие в бумажнике «заговоренной» купюры. Соискатели также признавались, что перед собеседованием прислушиваются к интуиции и могут пропустить встречу, если внутреннему «я» некомфортно (судя по отзывам рекрутеров, интуиция чаще всего запрещает ходить на собеседования вечером в дождливую пятницу).

Женщин и мужчин, соблюдающих определенные ритуалы перед собеседованием, примерно поровну (11 и 12% соответственно).

Впрочем, большинство россиян (88%) не верит никаким приметам перед собеседованием. По их мнению, ритуалы не помогут в трудоустройстве, если кандидат объективно не подходит на вакансию или не владеет навыками самопрезентации.

Отметим, что опрос проводился в 398 населенных пунктах России 26—28 января среди граждан старше 18 лет.

Размер выборки составил 1600 респондентов.