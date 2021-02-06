Общество

Вирусологи обозначили сроки отмены масочного режима

Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Такое мнение высказали опрошенные РБК ученые. Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила, что для этого решения необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле. Эксперт также отметил, что условием для отмены масок является показатель выработки коллективного иммунитета.

Как отмечает РИА Новости, ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в случае массовой вакцинации отказаться от ограничений можно будет к концу года.

«Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдет не скоро», — спрогнозировал также вирусолог.

После начала пандемии в российских регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен «масочный режим» – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты органов дыхания.