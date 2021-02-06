Общество

Инфекционист раскрыл причины повторного заражения коронавирусом

Повторно заразиться коронавирусом можно по нескольким причинам. Их в разговоре с РИА Новости раскрыл врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что часто новое инфицирование связано с иммунитетом человека. Например, он может быть ослаблен из-за приема каких-нибудь лекарств или в организме стало мало антител. Кроме того, у некоторых иммунная защита недостаточно сформировалась после болезни. Еще один возможный вариант нового заражения — высокая вирусная нагрузка при частых контактах с инфицированными.

Евгений Тимаков уточнил, что перенесенная коронавирусная инфекция изначально не должна была формировать пожизненный иммунитет. «Это не ветряная оспа», — добавил он.

По его словам, люди ежегодно болеют в результате заражения различными коронавирусами. Болезни, вызванные одним конкретным возбудителем, обычно повторяются раз в три-четыре года.

Как отмечает «Лента.ру», ранее исследователи из Медицинской школы Йельского университета выяснили, что повторное инфицирование может быть связано не только со слабым иммунитетом. Иногда это может быть вызвано реактивизацией остатков вируса в организме человека.