Общество

Полиция рассказала псковичам, как обезопасить жилье от краж

УМВД России по Псковской области опубликовало рекомендации по предупреждению квартирных краж. Соответствующая информация размещена в воскресенье, 7 февраля, на сайте ведомства.

В полиции советуют, прежде всего, «самым внимательным образом отнестись к установке входной двери". Лучше, если она будет с внутренними креплениями и утоплена в коробку. Также рекомендуется установить замки различной конструкции: накладной и врезной. Причем, расстояние между замками должно быть не менее 15 сантиметров.

«Приобретая замок, обратите внимание на то, чтобы его толщина не превышала половины толщины двери. Место установки замка желательно усилить с обеих сторон прочными металлическими накладками, - отметили в полиции. - А вот устойчивость замка к взлому определяется материалом и толщиной стенок корпуса и запорной планки, способом крепления механизма секретности и самого замка, а также конструкцией корпуса. Помните, что через 5-7 лет эксплуатации механизм замка изнашивается и перестает выполнять свою функцию. И лучше его поменять, желательно на аналогичный, чтобы не ослаблять дверь дополнительными отверстиями.

Уделите внимание защите окон и лоджий, особенно в тех случаях, когда квартира расположена на первом или последнем этаже и примыкает к пожарной лестнице или водосточным трубам.

Уезжая надолго из дома, не рассказывайте об этом никому из посторонних, в том числе малознакомым соседям по подъезду.

Попросите кого-то из знакомых или родственников почаще навещать во время вашего длительного отсутствия ваше жилье и при этом желательно включать радио, телевизор, освещение.

Потеряли ключи? Незамедлительно замените один из замков, ведь если ключи утеряны неподалеку от вашего дома, то можно, просто пройдя по подъезду, по типу ключей и их количеству определить квартиру.

Отлучаясь из дома, всегда закрывайте форточки, окна, балконные двери.

Если в вашу квартиру заходят посторонние, ограничьте маршрут их передвижения по комнатам, а ключи, деньги, документы никогда не оставляйте на видном и доступном месте.

Если около дома разрослись деревья и кустарники, потребуйте у соответствующих городских служб привести их в порядок. Не допускайте, чтобы они могли служить удобным наблюдательным пунктом за вашим жильем.

Зашторивайте окна, чтобы посторонние не могли рассмотреть обстановку вашей квартиры.

Составьте список ценных вещей и бумаг. Если на какой-либо вещи нет номера, то можно сделать метку самостоятельно. Это позволит полиции в случае кражи быстрее отыскать преступника и вернуть похищенное.

Как показывает практика, очень эффективной мерой является установка сигнализации.

Затраты по усилению технической укрепленности квартиры или дома обязательно окупятся, пусть даже и вашим душевным спокойствием».