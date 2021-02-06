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Общество

МЧС напоминает псковичам о мерах безопасности при эксплуатации печей

07.02.2021 13:33|ПсковКомментариев: 0

Главное управление МЧС России по Псковской области рекомендует жителям региона не забывать о безопасности при эксплуатации печного отопления. 

«Одной из главных причин пожаров в зимнее время является нарушение правил пожарной безопасности жителями частных жилых домов при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Наиболее часто пожары происходят тогда, когда печи оставляют во время топки без наблюдения.

В сильные морозы в результате длительной топки печи происходит перекал отдельных ее частей. Если эти части соприкасаются с деревянными частями здания, то пожар неизбежен. Поэтому топить печь лучше не более 1,5 часов два-три раза, а не один раз длительное время.

Нельзя размещать вблизи печей белье для просушивания, а также располагать на ней различные сгораемые материалы. Нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Категорически запрещается поручать растапливать печь детям и оставлять их у топящихся печей без присмотра взрослых.

Недопустимо топить печь с открытой дверцей.

Необходимо регулярно (не реже одного раза в два-три месяца) очищать дымоходы печей от скопления сажи.

Любая печь должна отвечать строгим противопожарным требованиям:

На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размером 50х70 см (в обиходе его называют предтопочный).

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Расстояние от топочной дверки до противостоящей стены должно быть не менее 1,25 м.

Также следует быть внимательным и во избежание отравления угарным газом не закрывать заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.

Будьте бдительны при топке печи! Соблюдение правил пожарной безопасности поможет сохранить ваше имущество и вашу жизнь», - говорится в сообщении МЧС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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