Общество

МЧС в Псковской области проводит противопожарные рейды

В воскресенье, 7 февраля, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки проведен профилактический рейд. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, с жителями города проводились разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, отопительного оборудования, о соблюдении мер безопасности при пользовании бытовым газом. Сотрудники отдела напомнили номера вызова экстренных служб.

Кроме того, были распространены 21 памятка о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и 14 листовок о мерах пожарной безопасности в быту.