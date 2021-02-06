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Общество

Юным псковичам предложили рисунками поздравить Жириновского с 75-летием

07.02.2021 19:05|ПсковКомментариев: 6
Псковское региональное отделение ЛДПР объявило о начале конкурса детских рисунков. Проект приурочен к 75-летию лидера партии Владимира Жириновского, которое будет отмечаться 25 апреля. 

«Юные псковичи в возрасте до 12 лет могут принять участие в конкурсе рисунков «Мое поздравление Владимиру Вольфовичу Жириновскому», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ЛДПР. - Для работы можно использовать любые материалы: акварельные краски, гуашь, карандаши, восковые мелки и т. д. Три победителя конкурса получат подарки от Псковского регионального отделения ЛДПР, а все участники – памятные сувениры. Лучшие рисунки-поздравления будут переданы Владимиру Жириновскому в качестве подарка на День рождения».

Свои работы юные художники могут приносить в офис Псковского регионального отделения ЛДПР, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 47, или высылать по электронной почте: pskov@ldpr.me.

Итоги конкурса будут подведены 15 апреля. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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