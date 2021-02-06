Юным псковичам предложили рисунками поздравить Жириновского с 75-летием

«Юные псковичи в возрасте до 12 лет могут принять участие в конкурсе рисунков «Мое поздравление Владимиру Вольфовичу Жириновскому», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ЛДПР. - Для работы можно использовать любые материалы: акварельные краски, гуашь, карандаши, восковые мелки и т. д. Три победителя конкурса получат подарки от Псковского регионального отделения ЛДПР, а все участники – памятные сувениры. Лучшие рисунки-поздравления будут переданы Владимиру Жириновскому в качестве подарка на День рождения».
Свои работы юные художники могут приносить в офис Псковского регионального отделения ЛДПР, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 47, или высылать по электронной почте: pskov@ldpr.me.
Итоги конкурса будут подведены 15 апреля.