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Поздравления от бесенят и Кота учёного: в «Михайловском» опубликовали открытки, победившие в конкурсе

Выставку самодельных открыток открыли сегодня на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».



Работа Виктории Семёновой из Смоленска получила II место в номинации «Школьная», где участников было больше всего.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в виртуальную экспозицию вошли работы, отмеченные жюри конкурса «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Это творческое соревнование в заповеднике устраивают ежегодно, и всякий раз посетители музейных страниц в Интернете — как собственно сайта, так и пабликов в социальных сетях — проявляют к конкурсу значительный интерес. Нынешний год не стал исключением, и в музей поступило почти двести рисунков из разных уголков России и даже из Африки — из египетского города Хургады; 183 из них полностью соответствовали требованиям Положения о конкурсе.



Участница конкурса Фагми Дарин из Хургады (Египет). Фото с сайта музея-заповедника «Михайловское».

По решению музейного жюри, в состав которого вошло несколько профессиональных художников, победителей в этом году оказалось намного больше обычного: 49 авторов (в том числе и коллективных, в номинации «Семейная»). Приятно, что 13 открыток-победительниц придумали и нарисовали жители Псковской области: Пскова и Пушкинских Гор, Локни и деревни Крестилово Локнянского района, посёлка Дно.

Среди персонажей, которых изобразили художники, особо отмеченные музейной «судейской коллегией», много неожиданных: бесенята, соревновавшиеся с Балдой, русалка, чаще ассоциирующаяся с летними пейзажами, Шамаханская царица, гигантская Голова из «Руслана и Людмилы» и даже сам Пушкин, который ловит Золотую рыбку на удочку.

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Виртуальная выставка работ-победительниц находится по адресу http://pushkinland.ru/2018/post/konk10_3.php.