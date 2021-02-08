Общество

Основные проблемы дистанционного обучения назвала детский омбудсмен

В дистанционном обучении можно выделить три основные группы проблем, сказала в интервью «Известиям» уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

«Если говорить о трудностях дистанционного обучения, я бы выделила три группы проблем. Первая — это здоровье ребенка. Мы знаем, что у 83% детей неблагоприятные психические последствия были, у около 42% — депрессия. Это данные опроса Национального медицинского исследовательского центра. Ко второй группе трудностей можно отнести недостаток технических средства связи. Кто-то по телефону, кто-то еще как-то учился — это тяжело достаточно было, не у каждого был ноутбук. А если многодетная семья? А если есть ноутбук, но нет возможности в отдельной комнате находиться? Технических сложностей здесь масса», - отметила детский омбудсмен.

Третья группа — сложности методического характера, продолжила Анна Кузнецова. Она заметила, что были попытки улучшить ситуацию, наладить техническое обеспечение детей из многодетных семей и малообеспеченных семей.