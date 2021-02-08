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Анастасия Повторейко рассказала, когда у нее началось восстановление обоняния после COVID-19

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в Instagram-аккаунте медицинского учреждения рассказала, когда у нее началось восстановление обоняния и вкусовых ощущений после перенесенного COVID-19.

Анастасия Повторейко. Фото Вадима Боченкова

«На личном опыте скажу, что только по прошествии трех месяцев частично началось восстановление вкуса и запаха. И некоторые из ощущений возвращаются в измененном виде», - поделилась она.

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Заведующий приемным отделением Псковской областной инфекционной больницы Артем Абдуллаев добавил, что восстановление вкуса и запаха происходит у каждого строго индивидуально. «Точное время трудно определить, так как это осложнение со стороны центральной нервной системы. Научное сообщество исследует каждый случая для выяснения причин», - заключил он.

Врачи пояснили, что при коронавирусе могут пропадать либо обоняние, либо вкусовые ощущения, но «чаще все-таки и то, и другое».