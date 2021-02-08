Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества парфюмерии и косметики

В период с 8 февраля по 19 февраля Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам, связанным с качеством и безопасностью парфюмерно-косметической продукции.

Как сообщается на сайте федеральной службы, специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей о действующих в настоящий момент нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования в отношении парфюмерно-косметической продукции (косметика детская, декоративная; средства для макияжа лица, глаз, губ, бровей, тела и окрашивания волос и ногтей; косметика, предназначенная для татуажа; парфюмерная продукция и наборы, другое).

Кроме того, потребители смогут получить ответы на вопросы, связанные с маркировкой парфюмерно-косметических товаров, услышать практические рекомендации о том, как правильно выбрать такие товары в магазине (в том числе дистанционно), проинформируют о правилах их обмена и возврата в случаях, если потребителем обнаружены те или иные недостатки.

Звонки по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 являются бесплатными, а консультации специалистами управлений Роспотребнадзора проводятся в соответствии с режимом работы.