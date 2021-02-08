Общество

Минздрав предупредил о повышенном риске развития туберкулеза у перенесших COVID-19

Перенесшие COVID-19 пациенты имеют повышенный риск развития туберкулеза в будущем. Это следует из новой версии временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19, пишет ТАСС.

«После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем», - говорится в рекомендациях.

В Минздраве указали на то, что для выявления туберкулезной инфекции необходимо провести лабораторный тест на высвобождение гамма-интерферона. При этом забор крови возможно осуществить одновременно для исследования на иммуноглобулины к коронавирусу и для проведения обследования на туберкулез.