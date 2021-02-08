Общество

Качество уборки детских площадок в Пушкинских Горах вызвало вопросы у прокуратуры

Прокуратура проверила соблюдение требований по содержанию детских игровых площадок в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В результате установлено, что детские площадки на территории поселка содержатся ненадлежащим образом. В частности, они не были очищены от снега, не произведена посыпка песчаной смесью, на конструктивных элементах образовалась наледь.

«Несоблюдение требований к содержанию игровых площадок в зимний период может привести к получению детьми травм», - отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес и. о. главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.