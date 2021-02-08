Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 144

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 144. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в результате СOVID-19 скончались два человека.
Напомним, за весь период в регионе проведено 255 022 исследования (+ 778). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 30 214 (+93). Выздоровели 18 779 человек (+186).
Статистика по муниципальным образованиям:
- Псков – 10937.
- Великие Луки – 5479.
- Бежаницкий район — 271.
- Великолукский район – 708.
- Гдовский район – 381.
- Дедовичский район – 569.
- Дновский район — 283.
- Красногородский район – 175.
- Куньинский район – 264.
- Локнянский район — 207.
- Невельский район – 1244.
- Новоржевский район – 291.
- Новосокольнический район – 759.
- Опочецкий район – 802.
- Островский район – 1468.
- Палкинский район – 326.
- Печорский район – 571.
- Плюсский район – 416.
- Порховский район – 950.
- Псковский район – 2549.
- Пустошкинский район – 251.
- Пушкиногорский район — 244.
- Пыталовский район – 217.
- Себежский район – 403.
- Стругокрасненский район – 284.
- Усвятский район – 130.
- Иногородние (с 30.12.2020) — 35.