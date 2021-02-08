Общество

Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 144

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 144. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в результате СOVID-19 скончались два человека.

Напомним, за весь период в регионе проведено 255 022 исследования (+ 778). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 30 214 (+93). Выздоровели 18 779 человек (+186).

Статистика по муниципальным образованиям:

Псков – 10937.

Великие Луки – 5479.

Бежаницкий район — 271.

Великолукский район – 708.

Гдовский район – 381.

Дедовичский район – 569.

Дновский район — 283.

Красногородский район – 175.

Куньинский район – 264.

Локнянский район — 207.

Невельский район – 1244.

Новоржевский район – 291.

Новосокольнический район – 759.

Опочецкий район – 802.

Островский район – 1468.

Палкинский район – 326.

Печорский район – 571.

Плюсский район – 416.

Порховский район – 950.

Псковский район – 2549.

Пустошкинский район – 251.

Пушкиногорский район — 244.

Пыталовский район – 217.

Себежский район – 403.

Стругокрасненский район – 284.

Усвятский район – 130.

Иногородние (с 30.12.2020) — 35.