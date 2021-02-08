Общество

«Двор в состоянии XVIII века»: великолучанин просит отремонтировать придомовую территорию

Мужчина попросил отремонтировать двор дома №12 по улице Гастелло в Великих Луках, который, по его мнению, находится в состоянии XVIII века. Обращение великолучанина опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

Фото: губернатор60.рф

«Двор в состоянии XVIII века, - заявил мужчина. - Проведите вы уже, наконец-таки, ремонт двора! Яма на яме, колдобина на колдобине. Идешь и спотыкаешься там. Света нет, кругом лужи, машины как попало припаркованы, никакого порядка».

Глава администрации Великих Лук Любовь Романова сообщила, что ремонт этой дворовой территории находится в компетенции управляющей компании.