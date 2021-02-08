Общество

Александр Козловский поблагодарил детский сад «Радость» за участие в акции «Подари праздник»

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поблагодарил коллектив и родителей воспитанников псковского детского сада №47 «Радость» за участие в благотворительной новогодней акции «Подари праздник». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Большое спасибо вам за неравнодушие и активное участие в акции "Подари праздник". Игрушки, которые Вы принесли, украсили елки у больниц Пскова, в частности у детской областной больницы. Особенно приятно было видеть елочные игрушки, сделанные своими руками, которые подарили праздник псковичам!» - отметил Александр Козловский.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» вручил благодарственные письма заведующей детским садом Елене Раздорожной, старшему воспитателю Галине Цыгановой и отдельную благодарность родителям воспитанников дошкольного учреждения.

Отметим, коллектив псковского детского сада №47 передал активистам волонтерского центра «Единой России» несколько коробок игрушек для украшения елки на территории детской областной больницы в Пскове в рамках акции «Подари праздник». Воспитанники дошкольных образовательных учреждений собрали елочные украшения, чтобы создать новогоднее настроение детям и медикам.