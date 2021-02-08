Общество

В России участились случаи заболевания проказой

В России участились случаи заболевания проказой, передает РИА Новости. Так, в 2020 году в РФ выявили шесть новых случаев заболевания лепрой (проказой), тогда как годом ранее в стране был зафиксирован лишь один новый случай этой болезни, сообщил директор «Научно-исследовательского института по изучению лепры» Виктор Дуйко.

«В прошлом году у нас было шесть новых случаев заболевания лепрой по всей России: у жителя Санкт-Петербурга, у жителя Калмыкии и остальные заболевшие – жители Астраханской области из старых активных очагов лепры», - сказал Дуйко. Он уточнил, что все шесть случаев первичные. В 2019 году был выявлен лишь один такой активный больной, еще у двух заболевших произошли рецидивы.

«Рост (числа выявленных больных) связан с лучшей диагностикой - раз. Накладка COVID – два», - сказал собеседник агентства. Он добавил, что коронавирус ведет к обострению всех инфекционных заболеваний и усугубляет течение болезни, тем более, что лепра является иммунодефицитным состоянием.

Лепра, или проказа — это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями. Характеризуется поражением кожи, слизистых оболочек, периферической нервной системы, внутренних органов. Лепра излечима, и лечение на ранних стадиях болезни позволяет избежать инвалидности.

Астраханская область на сегодняшний день остается самым значимым и активным очагом лепры в России, там проживают порядка 60% всех состоящих на учете больных (по данным «НИИ по изучению лепры», 124 человека).