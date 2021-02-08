Общество

Два детских сада в Псковской области закрыты на карантин

Два детских сада в Псковской области все еще закрыты на карантин. В поселке Вышгородок дошкольное учреждение временно не работает из-за ОРВИ, во Владимирском Лагере - из-за коронавируса, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Из-за COVID-19 в псковском регионе закрыты 27 классов в 18 школах, 447 учеников переведены на дистанционное обучение. В детских садах на карантине по коронавирусу находятся 10 групп в 5 дошкольных учреждениях.

Что касается ОРВИ, то по этому заболеванию закрыто 29 классов в 10 школах. В детских садах на карантине находятся 10 групп в 6 учреждениях.