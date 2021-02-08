Общество

Два кофе и литр пива: свидания в Псковской области оказались одними из самых дешевых

В Псковской области стоимость бюджетного свидания одна из самых низких в России. Как следует из данных, опубликованных в журнале «Т-Ж», цена досуга пары в регионе составила 1401 рубль.

Фото: pixabay.com

Для расчета расходов на бюджетное свидание использовался похожий набор товаров и услуг в зарубежных странах (учитывались цены из базы Росстата):

ужин в кафе;

два кофе в кафе;

два билета в кино;

литр пива.

Что касается поездок на такси, то среднее расстояние, на которое ездят россияне, - 4 километра.

В итоге получается, что в среднем по России такое свидание обойдется в 1671 рубль. Дороже всего романтический вечер будет стоить в Ямало-Ненецком автономном округе - 2582 рубля. На втором месте - Москва (2539 рублей), на третьем - Ненецкий автономный округ (2376 рубль).

Дешевле всего свидание в Ингушетии - 1025 рублей. Но это без учета стоимости пива, так как в местной статистике цены на пиво не отслеживают. Такая же ситуация и в Чечне. Если не учитывать эти республики, то самый доступный для романтики регион - Омская область. Здесь бюджетное свидание обойдется в 1074 рубля.