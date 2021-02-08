Туманность в созвездии Ориона запечатлел псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов. Снимки опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Туманность в созвездии Ориона (в окрестности звезды TYC 1314-834-1). Фото: Петр Митрофанов
«Засветка от города сильно подпортила (фотографию)», - пояснил он.
Млечный путь над дачным домиком. Ковши Большой и Малой Медведицы над лесом. Фото: Петр Митрофанов
Также зимним вечером астроном-любитель сфотографировал звездное небо над лесом и дачным домом в деревне Черняковицы Псковского района.