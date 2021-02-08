Общество

Банковская сотрудница ввела в заблуждение престарелых островичей

Оператор ПАО КБ «Восточный» ввела в заблуждение двух жителей Островского района в возрасте 72 и 90 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В феврале 2020 года истцы обратились в банк «Восточный», чтобы переоформить ранее заключенный договор срочного банковского вклада. При этом оператор банка предложила оформить договоры срочного банковского вклада на сумму 30 515 рублей под процентную ставку 4,65% годовых и на сумму 600 000 рублей сроком на 5 лет под процентную ставку 15%, на что они согласились.

Но при подписании договоров оператор не дала их прочитать, удерживая документы в своих руках. Она указывала истице место для проставления подписей, в результате чего та подписала заявление о переводе 600000 рублей со счета в банк «Восточный» на счет компании брокера. После этого по платежному поручению, подписанному только сотрудником банка, деньги перевели на счет компании-брокера.

При детальном изучении документов, полученных в банке, пожилые люди обнаружили, что вместо одного из заключенных договоров между истцом и брокером заключен форвардный контракт на основании поручения к генеральному соглашению. Они указали, что никакого поручения к генеральному соглашению они не подписывали, а о компании ничего не знали.

«С учетом преклонного возраста истцов, состояния здоровья, наличия инвалидности, непродолжительного времени нахождения в операционном офисе банка, истцы были введены в заблуждение сотрудником банка путем не предоставления всей необходимой и достаточной информации об услуге», - отметили в пресс-службе.

Островский городской суд по результатам рассмотрения гражданского дела взыскал банка «Восточный» в пользу истцов убытки в виде незаконного списания денег с банковского счета в сумме 600 000 рублей, проценты за уклонение от возврата денежных средств - более 23 000 рублей, компенсацию морального вреда - 20 000 рублей, штраф - более 320 000 рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.