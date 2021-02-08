Общество

«Желтый снег и фекалии»: псковичка пожаловалась на любителей собак

Жительница Пскова пожаловалась в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова на горожан, выгуливающих собак в сквере возле средней школы №24.

Фото: Вадим Боченков

«Наш сквер около 24-й школы атаковали любители собак, - отметила женщина. - Многочисленные разговоры с хозяевами животных к результату не привели, собаки гуляют без поводков, без намордников. Летом 2020 года были установлены таблички с запретом на выгул животных на данной территории. Неделю продержалась одна из табличек, как раз на той стороне парка, где любят собираться "собачники". Сейчас, в такую прекрасную погоду, когда наступила настоящая зима, с детьми выйти в парк невозможно. Весь снег желтый, фекалии, простите, везде».

Псковичка указала на то, что в этом сквере не только гуляют, но и занимаются спортом, катаются на лыжах. «От лица всех, кому дорог и любим этот парк, просим посодействовать в его сохранении для людей!» - добавила она.