Общество

Псковичек приглашают стать донорами яйцеклеток

Сеть клиник «Центр ЭКО» в Пскове приглашает к сотрудничеству женщин в возрасте от 18 до 35 лет - они могут стать донорами яйцеклеток за достойное вознаграждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото: pixabay.com

Обязательно наличие здорового ребенка, психическое и физическое здоровье. Быстрое полное медико-генетическое обследование проводится за счет клиники, заключается официальный договор.

Узнать подробности и подать заявки можно по номеру 8(800) 500-76-28 (звонок по России бесплатный) и по почте: tomina@ivf-partus.ru.

«Центр ЭКО» в Пскове находится по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Михайловская, 1.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-60-01-000617 от 14 апреля 2016 года.