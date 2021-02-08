Общество

Начальник планово-производственного отдела требуется псковскому заводу «Титан-Полимер»

Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, сейчас на предприятие требуются:

- начальник планово-производственного отдела (заработная плата от 115 000 руб.);

- ведущий инженер в производственно-технический отдел (заработная плата от 52 000 руб.);

- ведущий инженер по строительному контролю (заработная плата от 52 000 руб.);

- инженер-сметчик (заработная плата от 46 000 руб.);

- специалист системы менеджмента качества (заработная плата от 45 000 руб.).

«Титан-Полимер» гарантирует официальное трудоустройство, «белую» заработную плату, возможность карьерного роста, а также комфортные и безопасные условия труда.

Резюме просят отправлять по телефону 8 (8112) 33-30-99 (доб. 2542) или по e-mail: bolshakova.iv@titan-group.ru.