Общество

Проверка организации горячего питания пройдет в школах Псковской области

Очередная государственная проверка готовности школ к предоставлению услуг горячего питания на следующий учебный год пройдет в Псковской области до 15 апреля. Об этом заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов на совещании по председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой 8 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В связи с этим руководству учреждений поручили совместно с региональным управлением Роспотребнадзора отработать все актуальные вопросы и заранее устранить замечания. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук добавил, что предварительный мониторинг провели уже в более чем 60 образовательных учреждениях.

В Псковской области с 1 сентября 2020 года горячим питанием обеспечили почти 29 тысяч детей с 1 по 4 класс. На эти цели из федерального бюджета выделили 314 млн рублей.