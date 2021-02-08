Общество

В Псковской области растет число соискателей в сфере науке, ищущих работу

Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru собрали информацию о том, каких специалистов в профсфере «Наука и образование» сейчас ищут в Псковской области, какие зарплаты предлагают научным сотрудникам, а также соискательскую активность в городе в научной сфере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, в 2020 году в сфере науки и образования Псковской области опубликовали и обновили несколько сотен резюме, в том числе по преподаванию, а также по таким специализациям, как инженерные и гуманитарные науки, химия, биотехнологии, физика и науки о Земле.

Активность местных соискателей в научной сфере в 2021 году также на достаточно хорошем уровне: 1% от всех резюме, опубликованных или обновленных в текущем году в Псковской области приходится на сферу науки и образования, что на 21% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чаще всего резюме в 2021 году в Псковской области в научной сфере размещают женщины (82% от всех резюме в начале года). Обычно местные соискатели выбирают полный день, еще 28% соискателей готовы также к удаленной работе. Средний возраст местных соискателей в сфере науки – от 18 до 30 лет. Средняя ожидаемая зарплата в текущем году у соискателей из сферы образования – 25 000 рублей.

По итогам 2020 года доля вакансий в изучаемой профотрасли составила 1% от всех предложений о работе в регионе. Больше всего специалистов требовалось в сферу преподавания – 50% вакансий. 12% научных вакансий - из сферы изучения языков, 22% вакансий - из сферы гуманитарных наук, также искали специалистов по биотехнологиям, информатике, инженерным наукам, дошкольному образованию и науке о Земле. Средняя предлагаемая зарплата для таких работников в Псковской области в прошлом году составила 35 709 рублей, в новом году ситуация пока не изменилась.

В начале 2021 году доля вакансий в сфере науки на изменилась. Отметим, что развитие новых технологий, а также сфер, популяризация новых направлений в преподавании – все это и многое другое повлекло за собой и рост интереса работодателей к различным специалистам в научной сфере. Так, в Псковской области научных сотрудников приглашают на позиции «доцента кафедры разработки месторождений полезных ископаемых», «социолога», «преподавателя иностранных языков», «химика» и другие.

Также недавние исследования hh.ru показывают, что 34% респондентов из профессиональной сферы «Наука и образование» ожидают, что в этом году им поднимут зарплату, но пока не знают, на сколько. 35% научных сотрудников отвлекаются в рабочее время на чтение новостей, а еще 27% сосредоточены только на делах. 13% респондентов ожидают в новом году повышения в должности.