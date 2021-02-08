Общество

Волонтеры помогли пожилому псковичу пережить зиму

Активисты регионального отделения ОНФ и «Молодежки ОНФ» - участники акции «Мы вместе» в Псковской области - помогли пожилому псковичу пережить морозную зиму. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, 82-летнему мужчине подарили теплую куртку и зимнюю обувь.

«Впервые добровольцы акции "Мы вместе" увидели Виктора Даниловича во время раздачи горячего питания для нуждающихся, которая была организована региональным отделением ОНФ совместно с благотворительной организацией "Дорога добра" в прошлом году. Пенсионер ждал своей очереди, дрожа от холода. На нем была легкая рабочая куртка и летние туфли, одетые на теплый носок», - рассказали в ОНФ..

Неравнодушные волонтеры выяснили, что старая одежда мужчины прохудилась, а на новую денег не хватает. «Трижды в неделю одинокий пенсионер приходит в пункт выдачи горячих обедов. Здесь он берет еду не только для себя, но и для своей 86-летней соседки – инвалиду по зрению, за которой он ухаживает», - отметили в пресс-службе.

«Мы с ребятами среди знакомых нашли теплые ботинки и куртку нужного размера. Принесли в пункт выдачи и сразу же его переодели. Счастью в его глазах не было предела. Если даже 82-летний человек готов помогать другим людям, при этом не имея возможности даже купить себе зимнюю куртку, то что мешает нам – молодым и здоровым?» - прокомментировала участник акции «Мы вместе», координатор региональной команды «Молодежки ОНФ» Анна Смирнова.

Виктор Данилович был очень рад вниманию и поблагодарил ребят за заботу. «Мне теперь теплой одежды на всю жизнь хватит», - сказал он.

Напомним, волонтеры регионального штаба акции «Мы вместе» в Псковской области, активисты Общероссийского народного фронта помогли организовать горячее питание для жителей Пскова, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Из продуктов, собранных в ходе акции ОНФ «Тележка добра», добровольцы программы «Пища для жизни» готовят для нуждающихся горячие обеды. Такая помощь доступна жителям Пскова три раза в неделю.